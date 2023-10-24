鄭舒寧：企業數碼轉型創新與成功關鍵

增客戶體驗 打造新商業模式

在這個快速變化的數位時代，對於大多數的傳統企業來說，業務數位化已成為企業生存和發展的關鍵。首先，業務數位化可以提高效率和降低成本（企業非常關注的降本增效）。通過自動化流程、資料分析和智慧化工具的應用，企業可以更快速地處理業務操作，同時減少人力資源成本。其次，業務數位化可以增強客戶體驗。隨着數位技術的發展，客戶對於個性化、便捷和即時性的期望也愈來愈高。通過數位轉型，企業可以提供更好的客戶服務、個性化推薦和全天候的客戶支援，從而提升客戶滿意度和忠誠度。

最後，業務數位化可以促進創新和探索新的商業模式。數位技術為企業帶來了許多新的機遇，如人工智慧、大資料和物聯網提供新的應用場景。這些技術可以幫助企業發現新的市場需求、創造新的價值和打造全新的商業模式，從而保持競爭優勢。

訂明確目標 鼓勵員工學習探索

要成功實踐業務數位化和數位業務化，企業是需要了解數位化所帶來的好處，由上而下貫徹執行。只有數位轉型列入為公司戰略的核心議題，數位轉型的專案才較好地實現，因此以下是一些對數位轉型實用的建議：

1）制定明確的數位策略：企業應該制定一個明確的數位化策略，明確目標和路線圖。這樣可以確保整個組織都朝着共同的目標努力，並為數位轉型提供方向。

2）培養數位文化：數位轉型不僅僅是技術的應用，更需要一個數位的文化和思維方式。企業應該鼓勵員工接受新技術、持續學習和探索創新，從而在數位轉型中發揮積極的作用。

3）資料驅動決策：資料是業務數位化的核心。企業應該收集、分析和應用資料，以做出更明智的決策。這需要建立資料分析能力和相應的基礎設施，並培養資料驅動的文化，在決策過程中注重資料的客觀性和準確性。

4）投資新興技術：企業應該密切關注新興技術的發展趨勢，並投資於關鍵技術的研究和應用。這可以幫助企業保持競爭優勢，並創造新的商業價值。

5. 持續改進和學習：數位轉型是一個不斷演進的過程，企業應該不斷改進和學習。通過定期評估和回饋機制，企業可以識別潛在的改進點，並及時調整策略和執行計劃。

亞馬遜聯合包裝成功改善業務

以下是一些成功的業務數位化和數位業務化案例，它們為我們提供了寶貴的實踐經驗，我們在這裏簡單的舉出3個例子：

1）亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）：亞馬遜通過建立強大的資料分析和人工智慧系統，實現了高度個性化的客戶體驗和準確的商品推薦。他們的業務模式基於資料和技術的應用，不斷創新和擴大市場份額。

2）聯合包裝（Unilever）（美：UL）：聯合包裝利用物聯網技術和資料分析，實現了供應鏈的數位轉型。他們的生產線和倉庫與互聯設備連接，實現了即時監控和預測性維護，從而提高了生產效率和產品品質。

3）賽寶科技（Salesforce）（美：CRM）：賽寶科技提供了一個綜合的雲端CRM平台，幫助企業實現數位化銷售和客戶關係管理。他們的平台結合了資料分析、智慧銷售和客戶服務工具，說明企業提升銷售業績和客戶滿意度。

中國數碼經濟規模逾45萬億 機遇巨

數位轉型在當今中國十分重要，中國的數位經濟規模已從2016年的22.6萬億元人民幣，增至2021年的45.5萬億元人民幣，增加1倍以上，並佔2021年國民生產總值的39.8%。不論是小型創業公司還是大型企業，數位轉型都帶來了巨大的機遇和挑戰，資料和技術成為了這個數位時代的核心。

ICB明辯商機

鄭舒寧 香港大學中國商業學院高級課程主任