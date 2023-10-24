港綠債佔亞太交易13% 穆迪：有力續增長

港交所佔內地離岸綠債發行43%

她指，香港與淨零碳排放的格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）合作，並宣布在港成立分部，分部成員其中包括金管局總裁余偉文，反映香港有意願和努力推動國際金融轉型。她續指，中國內地發行人仍佔據亞太地區綠色債券總量的很大比例，大約58%，而香港憑藉綠色金融生態系統的地位，佔亞太地區交易量的13%，故具備相當能力進一步增長。她表示，去年香港交易所（0388）是內地離岸綠色債券發行的最大場所，佔內地發行人離岸總量的43%。

另一方面，張指出，香港引入了不同途徑來降低業務成本，鼓勵綠色金融流動。例如金管局的綠色和可持續金融（GSF）補助，對於一般債券發行成本如專業服務費用、上市費用，以及外部審查成本等符合條件的費用提供補貼。Moody's為該計劃獲批准的外部審查機構。

她表示，Moody' s會為投資者提供第二方意見（SPO），以幫助他們評估可持續債務框架是否符合國際標準，並區分對長期可持續發展有實質貢獻的金融工具，以及綠色或社會影響可能被誇大或不明確的融資框架。

她續指，Moody's SPO評估框架適用於全球範圍內的各種金融工具和融資框架，例如企業實體、金融機構、銀行和政府等。

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