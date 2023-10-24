富達廖婉菁：看好中國TMT房地產債

內房淡市看好具再融資實力國企債

近月澳門旅遊業丁財兩旺，可見廖婉菁上述預測已大致兌現，被記者問及現時是否仍然看好澳門博彩企業長債時，她表示，若作為普羅投資者，這仍然是一個不錯的板塊，可望由此賺取理想收益；但作為基金經理，由於不少澳門博彩企業長債信貸評級近月已經被上調，由此亦已引領債價向好，因此估值現已屬合理，目前她認為可以轉為在其他板塊尋找更好的投資增值機會。

當中，廖婉菁目前看好中國科技、媒體、電訊（Technology、Media、Telecom，簡稱TMT）及房地產債券，她表示：「與市場非常悲觀的共識不同，我們認為在精挑細選後，可在中國房地產企業債券找到投資機會，特別傾向投資仍具備再融資能力的國企。另我們認為在中國TMT市場，仍然有些優質公司具備優秀的商業模式及市場份額，可以得益於中國消費增長故事」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]