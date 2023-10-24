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經濟
封面故事

美息若見頂 星洲或早過港減息

【明報專訊】普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon在上文預測，美國息口會在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer），例如聯儲局明年仍有機會再加息0.25厘，而10年期國債孳息率在今年底料將升抵5.5厘。亞洲債市方面，富達國際固定收益基金經理廖婉菁相信，假如美息確定見頂，韓國及新加坡央行或先於聯儲局減息；安聯投資亞太區高級經濟學家湯繼成則認為，本港明年早於美國減息的機會不大，料本港金融管理局會跟隨美國聯邦基金利率來調整基準利率。

明報記者 葉創成

根據聯儲局最新公布的點陣圖，當局將於明年下半年減息，這亦是目前市場的普遍預測，因此有分析指投資者現可買入一些比較長存續期（duration）的債券，在減息周期開始前鎖定高息。廖婉菁就此回應記者提問，指雖然美國貨幣政策仍然存在不確定性，但她估計，假如美息確定見頂，韓國及新加坡等個別亞洲國家央行可能先於聯儲局減息，原因是當地通脹已回落至這些央行的目標範圍內。

廖婉菁又透露，目前由她管理的亞洲固定收益投資組合，平均存續期為約5年。

星洲通脹回落 本月維持利率不變

記者翻查資料，新加坡8月核心通脹按年增長率為3.4%，除了略低於市場預期的3.5%外，亦是連續4個月增長放緩，延續了由今年1月及2月近14年高位的5.5%回落的趨勢，此數據亦有助減輕新加坡央行繼續加息打擊通脹的壓力，前周議息會議宣布維持息口不變。

港實行聯匯 港息走勢跟隨美息

另外，安聯投資湯繼成對美國息口的看法也與普徠仕Scott Solomon相若，指即使市場目前普遍預期聯儲局明年將開始下調聯邦基金利率，但他相信，美國息口在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer）此情况，可能會持續得比市場現時所預期更長久。

由於本港1983年10月以來實行聯繫匯率，港元過去40年一直與美元掛鈎，在美國去年3月開始的加息周期，本港金融管理局亦跟隨美國聯邦基金利率來調整基準利率（見圖1及圖2），湯繼成估計，這情况在未來仍會持續，因此本港明年比美國提早減息的機率不大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕本港減息 美國減息 安聯投資亞太區高級經濟學家湯繼成 富達國際固定收益基金經理廖婉菁

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