澄天明開示位 短期開價涉至少50伙

稱「親民價」推 主打細戶

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天自命名以來市場反應踴躍，計劃明日開放示範單位予公眾參觀，並於短期內公布首張價單，項目將以「親民價」提供不少於50個單位。項目提供110個單位，涵蓋1房至3房，主打1房及兩房，標準單位實用286至400方呎，特色戶實用245至881方呎。項目預計關鍵日期為2025年3月底。

楊受成等8550萬售THE JAVA舖

而英皇集團主席楊受成或相關人士，繼早前以約1.8億元售出筲箕灣港島．東18基座商舖外，最新再以8550萬元售出北角THE JAVA地下1至3號舖，舖位面積約4435方呎，呎價約1.93萬元。舖位由屈臣氏及點心店租用，合計月租約23.5萬元，回報約3.3厘。買家為資深舖位投資者彭貴有。

其他貨尾方面，長實（1113）、新地（0016）屯門青山公路飛揚1期昨更新價單，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，適值政府即將發表最新《施政報告》，帶動積極睇樓氣氛，飛揚1期搶閘為買家送上飛揚「限時額外賞」優惠，由10月26日至11月30日期間購買指定三房買家可獲贈價值3萬元超級市場禮券，而指定兩房單位買家則可獲贈價值2萬元超級市場禮券。

另中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，火炭星凱‧堤岸昨連沽兩伙，套現2589.7萬元，其中5座29樓D室，實用面積676平方呎，屬三房間隔，以1422.3萬元售出，實呎21,040元。他續指，項目自上月13日重推後沽出27伙，套現逾3.1億元。

二手方面，利嘉閣地產高級市務經理蕭浩麟表示，青衣青華苑E座低層04室單位，實用645方呎，3房間隔，獲新婚夫婦以478萬元（已補地價）承接，實呎約7411元。原業主於2014年以約345萬元（已補地價）購入，持貨至今出售，帳面獲利約133萬元或約39%。