盈富資產曾破1400億新高 成交超騰訊 港ETF市場整體落後亞洲 恒生投資管理擬取經

日均成交過去一年大增約三分二

盈富基金日均成交在過去一年大增約三分之二，由去年9月的34.6億元，大增至57.8億元。交投暢旺之餘，資產管理規模亦顯著增加，發行基金單位在今年7月超越70億份，AUM一度突破1400億港元，雙雙創上市24年來新高。

隨着AUM規模急增，盈富的開支比率在規模效應下亦見下降。截至2023年6月，李佩珊預計盈富總開支比率有望下調至0.08%，與2021年相比下調近兩成。因應市場環境及基金的發展情況，恒生投資管理會「適時」檢討基金收費， 以確保符合投資者的最大利益。恒生投資管理去年9月接替道富環球出任盈富經理人時，已曾下調按AUM為基礎的基金管理費百分率。

ETF相對股市總市值 港佔比僅1%

根據恒生投資管理統計，截至今年8月底，盈富以約163億美元AUM獨佔本港ETF市場約三成半，相對日本以外其他五大亞太市場，AUM最大的ETF佔比介乎5%至28%，盈富的AUM佔比明顯最高。但以ETF整體AUM，相對股市總市值以言，港股的佔比低至1%，不單相對澳洲的7%低得不成比例，即使與印度及中國內地ETF市值佔比分別2%及3%比較（見表）亦明顯較低；美國作為全球最成熟ETF市場，市值佔比高達16%更是遙遙領前。

亞太區內其他五大ETF市場，增長動力似乎自來ETF產品持續增加。今年截至8月底，中國內地新發行的ETF數目達824隻，韓國亦有764隻，港股市場只有167隻新上市為區內主要股市中最低。

李佩珊認為，中國的ETF市場急速成長，香港的ETF如盈富基金亦受內地投資者青睞。在今年第三季，盈富的成交額穩佔南向ETF通總成交額超過一半，9月成交額在ETF南向通佔比更高達七成。

她認為自ETF通於2022年7月推出以來，一直推動香港ETF市場發展。期望本港與中國ETF連接擴展到一級市場，將有更大的發展潛力。

明報記者