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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：轉化農業廢水重用 一舉兩得

【明報專訊】現代農業主要使用化學肥料，但由於農作物一時間不能吸收太多，實際運用時會造成很多農業廢水，最終進入大自然或者污水處理廠。香港大學化學系近年研究出一個就地轉化農業廢水來重新運用的方案，既可以減少污染，又可以節省化肥使用量。

香港大學化學系助理教授謝俊銘表示，化肥當中其中一種主要養分是NH3，但在排出的農業廢水中，很多NH3已轉化成為NO2和NO3這些有害的氮氧化合物。

他研究的「EC循環器」（EC Flow System），首先將農業廢水濃縮3倍，然後再利用電催化技術，將NO2和NO3轉化成為NH3，重新作為肥料使用。這樣既可以大大減少農業廢水，減輕污水處理廠的負荷，又可以節省化肥使用量，可說是一舉兩得。這個方案最適合應用在垂直農場、溫室和天台花園等設有排水位的種植場所。

料可省回近四成化肥

謝俊銘已和科技大學商學院的畢業生葉昊蘇合組初創公司EC Innovation，計劃將這個方案商業化。現時，九龍區某商場的天台花園、大埔的香草農莊及堅尼地城的「堅農圃」都正在試用「EC循環器」的原型；還有其他天台花園和垂直農場亦快將安裝。

初步估計，這可以將施肥的頻率，亦即化肥的成本降低大約38.5%。而「EC循環器」的微縮模型，將於10月28日至11月5日舉行的「創新科技嘉年華」中展出。

明報記者 薛偉傑

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