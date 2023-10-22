員工傳原料倉小便 內媒：不涉青島啤

【明報專訊】近日內地青島啤酒（0168）疑有員工在原料倉小便的視頻流出，影響股價連跌兩日，累計跌6.6%，上周五收報58.3元，其H股市值在兩日內蒸發12.12億元。青島啤及後跟進，而內地媒體昨日跟進報道指出，事件並不涉及其員工及原料倉；但事件已經觸發平度市市場監督管理局食品生產安全監管科派員調查。
自剛過去的周四疑有員工在原料倉小便的視頻流出後，事件持續發酵。儘管事件引發市場熱議及青啤股價受壓，但是無改該股每手全城最貴的股份地位，其每手2000股入場成本仍然高企於11.66萬元。
股價兩連跌 市值蒸發12億
綜合內地媒體報道指出，今次事件涉及青啤旗下山東青島啤酒三廠。集團先是在上周四經微信表示，立即成立調查小組進駐現場調查，並對視頻所見的該批原料全部封存，及後再於上周五再經微信回應稱，高度重視事件，並謂「第一時間向公安機關報警，公安機關已介入調查。目前該批麥芽已全部封存」，其強調繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督。同時，平度市市場監督管理局已安排人員到場調查。
不過，昨日內地媒體有跟進報道，視頻的拍攝場地非網上謠傳的青島啤酒原料倉庫，而是某物流承運商的運輸車輛車廂，涉事人員亦非青啤員工，其實為外包勞務合作公司的裝卸工。