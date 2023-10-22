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經濟

麗展全年蝕近30億 不派息

【明報專訊】麗新系在港發展旗艦公司麗新發展（0488）在剛過去的周五公布7月底止全年業績，受到融資成本上升，以及投資物業產生公平值虧損，因此錄得股東應佔虧損29.66億元，連續虧損4年，不派息。不過，該集團趁市場低迷時，趁機在港收購大埔船灣高爾夫球會部分權益，亦在港增加食肆數目及戲院數目。

購大埔高球會股權

該集團期內分部門計，只有收租部門及媒體娛樂部門有利可圖，分別錄得5.39億元及1221.4萬元盈利，其餘部門皆見虧損。不過收租部門計及投資物業公平值虧損8.13億元，出現倒蝕情况。地產發展部門收入亦按年大減43%至9.47億元，但分部虧損達10.67億元。融資成本按年增加33.8%，達到8.13億元。期內的淨債權比率約70%，按年增加8個百分點。連同手持現金及可動用融資計，該集團可動用資金達103.77億元。

在港增設兩食肆兩戲院

其亦在過去半年間，在港新增兩間食肆，總數目達到24間。在戲院方面，其於香港在年內開設4間新戲院，並於今年9月增設另兩間新戲院。同時其業務線進一步拉長，正當市場正就收回粉嶺高爾夫球會部分土地用作興建公屋時，麗展表示，鑑於在港的高爾夫球場數目有限，其在年內收購一家公司權益，涉及大埔船灣土地及在其上開發18洞的高爾夫球場項目，不過具體發展內容未落實。

隨着疫情過後，在該集團眾多部門中，酒店的營業額增幅最大，按年錄得近3.3倍增長，達到9.78億元，但仍然處於虧損狀態，分部虧損為1.94億元，按年減少43.1%。

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