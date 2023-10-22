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經濟

避險兼憧憬結束加息 紐約期金曾高見2009美元

【明報專訊】隨着中東衝突升溫，投資者紛紛湧入避險資產，加上市場憧憬美聯儲或結束加息行動，紐約12月期金上周五曾升穿每盎司2000美元的關口，高見2009.2美元，收市升13.9美元，報每盎司1994.4美元，是3個月的收市高位，一周累計亦升2.7%。現貨金價上周五曾升1.18%至1997.6美元，收市報1981.2美元，升0.35%，一周累計升2.4%。此外，白銀及鉑金價格亦同樣上漲，鈀金則下跌。

金價急升同樣帶動一眾金礦股表現，巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）（美：GOLD）上周五收市升1.69%至16.89美元；AngloGold Ashanti（美：AU）更急升3.29%至19.46美元，不過金礦股ETF（美：GDX）未有跟隨金價表現，收市報29.48美元，跌0.1%。

分析：中東局勢或升級 金價料續向上

另彭博報道，投資者正在消化美聯儲對貨幣政策的評論，聯儲局主席鮑威爾早前表示，傾向下次會議維持利率不變，同時關注經濟數據表現，過去利率上升通常不利於黃金價格表現。報道又引述Kotak Securities大宗商品研究主管Ravinda Rao的報告，由於中東局勢緊張，達至和平談判的機會下跌，局勢升級的可能上升，預計金價將繼續向上。

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