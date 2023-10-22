避險兼憧憬結束加息 紐約期金曾高見2009美元

金價急升同樣帶動一眾金礦股表現，巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）（美：GOLD）上周五收市升1.69%至16.89美元；AngloGold Ashanti（美：AU）更急升3.29%至19.46美元，不過金礦股ETF（美：GDX）未有跟隨金價表現，收市報29.48美元，跌0.1%。

分析：中東局勢或升級 金價料續向上

另彭博報道，投資者正在消化美聯儲對貨幣政策的評論，聯儲局主席鮑威爾早前表示，傾向下次會議維持利率不變，同時關注經濟數據表現，過去利率上升通常不利於黃金價格表現。報道又引述Kotak Securities大宗商品研究主管Ravinda Rao的報告，由於中東局勢緊張，達至和平談判的機會下跌，局勢升級的可能上升，預計金價將繼續向上。