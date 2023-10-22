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經濟

反對黨阻交易 匯控售加國業務現變數

【明報專訊】匯豐控股（0005）在去年11月宣布以135億加元（約99億美元或769.98億港元），出售加拿大匯豐銀行予加拿大皇家銀行的交易或受阻。根據外電報道，當地反對黨議員認為，加拿大匯豐可以細小的競爭者身分助當地按揭息率降低，若加拿大匯豐遭合併，銀行之間的競爭或因此受到影響，因此認為應予保留而非讓加拿大匯豐銀行與其他銀行合併。若然議員力阻交易成功，匯控股東等待交易完成後派發特別股息，或有機會因此見財化水。

根據去年底匯控的公布，該行原先預期今次出售加拿大匯豐銀行的交易可以於今年底完成，並擬將套現所得用於派發特別股息或進行股份回購。有關交易已經於今年9月份通過了反壟斷部門的批准，不過，根據彭博最新的報道，加拿大財政部長方慧蘭預期要到明年初才會最終決定，已經比匯控原定預期的落實完成交易時間表為遲。

議員稱或影響銀行間競爭

正待加拿大落實最後決定前，有關交易進行中途卻遇到「攔路虎」。彭博報道，當地國會反對黨保守黨領袖Pierre Poilievre（博勵治）在剛過去的周五發表聲明，揚言反對加拿大匯豐賣盤的交易。他指出，現時當地銀行業過分集中，方慧蘭是有權力去叫停今次兩家銀行的合併交易，藉此幫助改善國民供樓的負擔能力。同時當地環保人士亦發聲，認為加拿大匯豐的環保舉措，比加拿大皇家銀行更為「氣候友善」，因此反對合併。

不過，收購方加拿大皇家銀行透過發言人Andrew McGrath發出聲明，指今次提出的交易符合匯豐加拿大的客戶之最佳利益，並且保留了良好的金融就業職位。

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