反對黨阻交易 匯控售加國業務現變數

根據去年底匯控的公布，該行原先預期今次出售加拿大匯豐銀行的交易可以於今年底完成，並擬將套現所得用於派發特別股息或進行股份回購。有關交易已經於今年9月份通過了反壟斷部門的批准，不過，根據彭博最新的報道，加拿大財政部長方慧蘭預期要到明年初才會最終決定，已經比匯控原定預期的落實完成交易時間表為遲。

議員稱或影響銀行間競爭

正待加拿大落實最後決定前，有關交易進行中途卻遇到「攔路虎」。彭博報道，當地國會反對黨保守黨領袖Pierre Poilievre（博勵治）在剛過去的周五發表聲明，揚言反對加拿大匯豐賣盤的交易。他指出，現時當地銀行業過分集中，方慧蘭是有權力去叫停今次兩家銀行的合併交易，藉此幫助改善國民供樓的負擔能力。同時當地環保人士亦發聲，認為加拿大匯豐的環保舉措，比加拿大皇家銀行更為「氣候友善」，因此反對合併。

不過，收購方加拿大皇家銀行透過發言人Andrew McGrath發出聲明，指今次提出的交易符合匯豐加拿大的客戶之最佳利益，並且保留了良好的金融就業職位。