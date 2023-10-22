明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

憂以巴局勢升溫 美歐股市向下 港股ADR指數黑期失守萬七 預示周二或低開

【明報專訊】市場憂慮以巴局勢升溫，以及美聯儲下月或暫停加息，美股上周五再受壓，道指曾大瀉近300點，三大指數均以貼近全日低位收市。科網股急跌，連帶港股ADR指數及俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨一同跌穿17,000點水平，意味恒指在重陽假期後，周二開市將受壓。

明報記者 蕭嘉聰

道指最多曾跌296點，收市跌286點或0.86%，報33,127點；標指跌1.26%，報4224點；納指跌1.53%，報12,983點。走勢方面，道指連跌3天，標指及納指已累跌4天，標指現時更跌穿200天牛熊線水平（見圖）（4233點），長線走勢轉弱。一周累計，三大指數全線向下，道指及標指分別跌1.61%及2.39%；納指跌幅最大，累挫3.16%。

亞特蘭大聯儲行長料最快明年中減息

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）預期，聯儲局要到明年才開始減息，最快亦不會在明年中前減息，認為當局在達成2%的通脹目標前仍有許多工作要做。他表示，現時利率已達至「足夠限制」的水平，亦毋須再提高利率，但預期當局不會很快放鬆政策。

重磅股特斯拉（美：TSLA）收市急跌3.7%至211.99美元；亞馬遜（美：AMZN）股價收市亦跌2.5%，報125.17美元；微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）均跌逾1%。地區金融及銀行股下挫，Regions Financial（美：RF）及Comerica（美：CMA）分別跌12.4%及8.5%。此外，反映中概股表現的金龍指數上周五亦跌1.37%，在美上市的中概股亦普遍向下（見表）。歐洲股市同樣受壓，英國富時指數收市跌1.3%；法國股市及德股收市分別跌1.52%及1.64%。

內地收緊石墨出口 概念股升

恒指夜期上周五收報17,044點，跌129點，較恒指收市低水128點；黑期亦跌1.05%至17,000點水平以下。港股ADR比例指數收市報16,962點，跌210點，美團（3690）、騰訊（0700）及小米（1810）ADR齊跌逾1%。匯控（0005）去年底公布向加拿大皇家銀行（RBC）出售其於當地的個人和商業銀行業務，當地保守黨領袖Pierre Poilievre倡議，財政部長應拒絕RBC收購匯控業務的法案（見另文）。匯控ADR收市折合報58.98港元，跌1.37%。

儘管港股預期在周二重開會低開，但內地政府上周五公布管制3種石墨產品出口，港股市場亦見「春江鴨」蹤影，資金追入石墨概念股，當中中國石墨（2237）上周五收報0.63元，急升12.5%；綠色經濟（1315）亦升9.7%。

上 / 下一篇新聞