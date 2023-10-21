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經濟
2023年10月21日星期六
睇樓手冊
CCL蒸發今年升幅 倒跌1%逾6年低 較4月高位挫7.9% 業界料下試148點
河畔花園1房360萬沽 重返7年前
家庭客8.3萬租九肚山峰洋房
雲海別墅8130萬沽出 成交期720日
金朝陽南華冷房工廈再申改冷凍倉
黃蜂香港9000萬購第一集團車位
大摩：外資沽A股前所未有 勿撈底 兩個半月走資近1658億人幣 破滬深股通紀錄
A股下跌拖累 恆指再跌123點見近1年低
新世界售新創建 兩獨立投票顧問籲支持
鍋圈食品昨起招股 每手2416元入場
高盛：美晶片新出口禁令對聯想影響有限
大股東減持將完成 大摩維持「增持」騰訊
港交所季賺30億 收息11億貢獻37% 純利升三成略勝預期 歐冠昇：受惠業務多元化
港交所控成本 慈善捐款按年削近九成
中移動上季多賺4%至293億人幣
港9月CPI升2%超預期 極端天氣推升菜價
恒大修改重組條款 多項聆訊取消或延期
高銀金融月底除牌 稱無意申覆核
國泰9月載客回復疫前近64%
鮑威爾疑放任美債息升 指或取代聯儲再加息 10年期曾升貼5厘
日債息10年高 央行本月五度干預
美商業地產不良債增至6217億
金管局出紙鎮「唔足秤」可退貨
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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CCL蒸發今年升幅 倒跌1%逾6年低 較4月高位挫7.9% 業界料下試148點
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