美商業地產不良債增至6217億

與辦公室相關佔比達41%

受在家工作等趨勢影響，辦公室需求疲軟。在美國商業地產的不良債務當中，與辦公室相關的不良債務佔比最大，達到41%，總金額約320億美元。其次是零售物業（retail properties），不良債務達210億美元。酒店物業（hotel properties）的不良債務也有140億美元。

雖然目前的不良債務仍遠低於2008年金融海嘯時期，當時美國的商業地產不良債務總值達到1500億美元的峰值，不過由於償債延誤及物業等待承租的時間延長，美國商業地產目前的潛在不良債務極多。根據MSCI的數據，價值約2160億美元的商業地產，可能面臨財務風險。

根據MSCI早前提供的數據，借貸成本上升令商業地產投資者尤其擔憂，因為多達9000億美元的商業房地產債務即將到期，需在今、明兩年進行再融資。

（綜合報道）

[國際金融]