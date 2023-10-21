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經濟
國際金融

日債息10年高 央行本月五度干預

【明報專訊】美國長期國債孳息率高企之際，日本10年期國債孳息率昨亦升至0.845厘，是2013年7月以來高位。日本央行隨即進行本月內第5次的債市干預，宣布向銀行提供5年期抵押貸款，鼓勵金融機構購買日本國債，以遏抑債息向上。日本央行昨公布托市措施後，日本10年期國債孳息率曾回落至0.83厘，惟昨晚又回升至0.84厘水平。

向銀行提供5年期抵押貸

今次是日本央行本月第2次，向銀行業提供5年期抵押貸款。日本央行的另一選項是額外買債，並已在本月進行了3次相關操作。日本央行在7月底的會議，將日本10年期國債孳息率上限，由0.5厘上調至1厘，以應對通脹上行的風險。不過該央行已表明，不會容忍債息急劇波動，並多次出手遏制債息上升的步伐。

瑞穗證券駐東京首席策略師Shoki Omori表示，日本央行希望市場人士知道當局仍然支持孳息率曲線控制（YCC）政策，日本央行希望傳達的信息就是：「不要大手沽出日本國債，也不要挑戰日本央行。」

三井住友DS資產管理首席宏觀策略師Masayuki Kichikawa指出，日本央行所發出的信號，是債息波動應循序漸進，而不是急劇波動，「0.845厘仍遠低於1厘，還有上升空間」。

根據彭博社數據，面對日、美利差持續高企，日圓兌每美元昨曾跌至149.9，逼近150水平；每百日圓兌港元跌至5.19算。根據CNBC的數據，日圓兌每美元昨曾短暫跌穿150，低見150.03。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕買債 抵押貸款 干預債市 日本10年期國債孳息率 日本央行 日圓

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