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經濟
國際金融

鮑威爾疑放任美債息升 指或取代聯儲再加息 10年期曾升貼5厘

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾周五凌晨暗示，只要近期遏抑通脹所取得的進展持續，美國長期國債孳息率的上升，可促使美聯儲暫停加息。他說，加息是為了「影響金融條件，目前長期國債孳息率上升，正促使金融條件收緊」。當被問及最近借貸成本上升，能否取代美聯儲進一步加息時，鮑威爾表示：「以這種加幅來說，是有可能的。」

Everscore ISI全球政策和央行策略團隊負責人Krishna Guha指出，鮑威爾的言論，缺乏阻止孳息率上升的緊迫性，可能無意中為美國長期國債孳息率飈升「開綠燈」。

根據彭博社的數據，美國10年期國債孳息率在香港時間周四晚至周五凌晨曾逼近5厘，升穿4.99厘，刷新2007年7月以來新高，昨晚回落至4.93厘左右。至於CNBC的數據則顯示，美國10年期國債孳息率曾觸及5厘大關，高見5.001厘，令10月的債息升幅達到0.4厘。美國30年期國債孳息率昨晚維持在5厘以上，美股3大指數早段微跌。中東形勢持續緊張，資金湧入金市避險。期金昨晚升穿每盎司2000美元，創3個月高位。國際油價昨晚升近1%。

按揭車貸企債等借貸成本升

美國長期國債孳息率過去一個月顯著攀升，影響到住宅按揭、汽車貸款及企業債務等借貸成本。美國住宅按揭擔保機構房貸美（Freddie Mac）公布，美國本周新做的30年期定息按揭貸款利率平均升至7.63厘，是2000年以來最高。若借貸成本持續上升，作用實際相當於美聯儲再次加息。

當被問及長期國債孳息率上升的原因，鮑威爾指出，通脹上升，或美聯儲繼續加息的預期，可能並非推動長債息率向上的因素，這反而可能與「期限溢價（term premiums，較長年期的美債投資者要求的額外補償）上升有關。此外，美國經濟韌性增強、政府財赤增加、美聯儲量化緊縮等，都可能推動長債息率向上。

稱須等債息波動發揮作用

鮑威爾補充，美國國債價格最終由供求決定，眾所周知，美國政府發行更多國債，而需求則取決於市場情緒在內的多種因素。他說，債市一直波動，已看到債息上下波動很大，「我認為需要讓這些波動發揮作用（play out）」，而美聯儲須靜觀其變。

Guha指出，鮑威爾的表態，為美國長期國債孳息率的升幅跑贏短期國債孳息率奠定基礎。他表示，不認為鮑威爾有意為美國長期國債孳息率進一步上升「開綠燈」，但憂慮到其放任長債孳息率上升的表態，可能令市場有這樣的解讀。

鮑威爾談論到近期通脹回落，且就業市場降溫，暗示11月政策會議將暫停加息，從而令12月或之後再次加息的門檻提高。SGH Macro Advisors首席經濟學家Tim Duy指出，鮑威爾不會發出硬性的停止加息信號，他總是提到再次加息的可能性，但經濟數據需有顯著變化，才能推動美聯儲再次加息。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月暫停加息的概率達98.5%，而12月利率繼續按兵不動的概率接近八成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加息預期 美國10年期國債孳息率 債息 鮑威爾（Jerome Powell）

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