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經濟

高銀金融月底除牌 稱無意申覆核

【明報專訊】高銀金融（0530）公布，於10月13日共同臨時清盤人收到聯交所發出信件，表示基於公司未能履行復牌指引以及未能於9月30日前復牌，聯交所上市委員會根據上市規則已決定取消公司的上市地位。高銀金融表示，無意就上市委員會作出的取消上市地位的決定申請覆核。股份上市的最後一天為2023年10月30日，並將於10月31日起除牌。

高銀系高峰時市值達2000億

高銀金融前身為「廣益國際」，廣益於1992年於聯交所掛牌上市，2008年獲高銀金融前主席潘蘇通入主，2009年5月正式改名為「高銀金融」。曾被稱為神秘富豪的潘蘇通，早年涉足電子行業，其後則轉戰內地地產行業，更在天津打造中國第一高樓「高銀金融117」，但項目多次被指為「大白象」。

潘氏旗下高銀金融及「高銀地產」（前上市編號0283，於2017年私有化）曾風光一時，2015年高峰時市值曾達2000億元。其後潘多次涉足香港房地產行業，除買下價值25億元的深水灣豪宅，又投得九龍灣地皮興建前總部「高銀金融國際中心」、現何文田「傲玟」地皮及以89.07億元投得啟德地等。

正當潘在本港急速擴展，卻遇上2019年本港社會運動，最終成壓倒這隻大白象的最後一擊。其後潘屢傳財困，更遭入稟申請破產。近日他亦被高院裁定共欠中銀深圳560億港元。

相關字詞﹕高銀金融117 除牌 聯交所 潘蘇通 高銀地產 高銀金融

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