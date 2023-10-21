港9月CPI升2%超預期 極端天氣推升菜價

【明報專訊】政府統計處公布，本港9月消費物價指數（CPI）按年上升2%，略高於市場預期的1.8%，亦較8月增速加快0.2個百分點，撇除所有政府一次過紓困措施的基本通脹率為1.8%。政府發言人表示，9月通脹升幅擴大主要受颱風和極端天氣帶動蔬菜價格等食品價格上升所致，基本通脹率維持溫和。
交通通脹按年升2.4%
9月食品價格上升3%，較8月增速加快0.8個百分點，其中外出用膳基本食品分別上升4%和1.3%，煙酒物價則按年升18.9%。另一開支大項私人房屋租金，按年上升0.5%，較8月增速略減0.1個百分點。另外，衣履物價指數按年升6.5%，與8月持平，耐用物品按年跌2.5%，較8月擴大0.7個百分點，服務方面，交通通脹按年升2.4%，較8月升幅擴大0.9個百分點。
大新：私宅租金升幅或稍加快
政府表示，衣履和電力價格繼續明顯上升，但後者的增速進一步放緩，其他主要項目價格壓力仍然大致受控。展望未來，整體通脹短期內應會持續溫和，外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控，當局會繼續留意情况。
大新銀行指出，9月私人房屋租金連續4個月加快上升，續創3年來最大升幅，或反映租住房屋需求上升。隨着勞動人口回升，或繼續推動住屋需求，同時樓價下跌，部分人可能轉買為租，而且住宅差餉減免結束，私人住宅租金未來升幅或稍為加快。至於其他主要消費項目，大新指除水電煤外的價格升幅，略較前幾個月為高，年底前通脹或會輕微升溫，但維持今年全年通脹上升2%的預測。