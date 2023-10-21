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經濟

中移動上季多賺4%至293億人幣

【明報專訊】中國移動（0941）公布首3季業績，期內純利按年升7.1%至1055億元（人民幣，下同），扣除中期賺762億元，換言之第三季純利錄得293億元，按年增長4.02%。中國電信（0728）亦公布首3季業績，期內純利按年升10.4%至271億元，單計第三季純利為69億元，按年增加10.4%。

首3季移動ARPU按年增長1%

中移動第三季收入按年升8.08%至2449億元（見表），其中通信服務收入升9.6%至2124億元。EBITDA按年升9.5%至850億元。截至9月底止，該公司移動客戶總數達到9.90億戶，9月淨增客戶數為355.7萬戶，其中5G套餐客戶數為7.50億戶，5G網絡客戶數達到4.25億戶。中移動稱，今年首3季流量業務保持穩定增長，手機上網流量按年增長16.2%，手機上網DOU達到15.6GB；移動ARPU為51.2元，按年增長1%。

家庭市場方面，截至9月底止，該公司有綫寬帶客戶總數達到2.95億戶，9月淨增客戶數為423.2萬戶，其中家庭寬帶客戶達到2.62億戶。今年首三季，家庭客戶綜合ARPU為42.1元，按年增長2.4%。至於DICT（數據、資訊、通訊科技）業務，第三季收入按年升30.1%至264億元。

中電信上季多賺一成

另一方面，中電信第三季收入按年升4.12%至1236億元。其中，移動通信服務收入按年升1.82%至503億元；固網及智慧家庭服務收入升4.46%至309億元；以及產業數字化業務收入增長15.9%至309億元。而EBITDA按年增5.51%至323億元。

截至9月底止，該公司移動用戶數為4.06億戶，其中5G套餐用戶數為3.08億戶，滲透率達到75.8%。今年首3季，移動用戶ARPU為45.6元，按年增長0.2%。

相關字詞﹕第三季業績 中電信 中移動

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