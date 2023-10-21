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經濟

大股東減持將完成 大摩維持「增持」騰訊

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，騰訊（0700）大股東Prosus的減持行動或將告一段落，加上騰訊近日股價調整後，其現價相當於明年預測的12.4倍市盈率，核心市盈率為11倍，認為騰訊現估值吸引，維持目標價450元和「增持」評級。

騰訊第3季業績表現保持韌性

大摩指出，騰訊大股東Prosus的管理層預計年底時減持至約24%至25%，而該公司最新減持後、持有約24.9%的騰訊股份，故相信Prosus減持計劃可能年內完成。再者，騰訊自第二季開始加大股份回購力度，截至目前，騰訊已回購超過40億美元的股份，超過去年全年的回購金額，基本在同一時期內應該大致覆蓋Prosus出售的9600萬股，Prosus的減持對騰訊股價的影響或可控。大摩亦預計騰訊將在第四季度繼續回購股份，為其股價帶來更多支持。

另大摩預計騰訊第三季業績表現保持韌性，認為內地遊戲收入增長將重新加速，在去年高基數下，料騰訊經營利潤按年增長24%。該報告提到，騰訊去年增加股份回購、派息和特別股息等方式回報股東，大摩認為公司或會遵循以往做法，通過增加最終股息和進一步實現投資組合變現，提升股東回報。騰訊昨收報289元，微跌0.76%，成交55.33億元。

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