大股東減持將完成 大摩維持「增持」騰訊

騰訊第3季業績表現保持韌性

大摩指出，騰訊大股東Prosus的管理層預計年底時減持至約24%至25%，而該公司最新減持後、持有約24.9%的騰訊股份，故相信Prosus減持計劃可能年內完成。再者，騰訊自第二季開始加大股份回購力度，截至目前，騰訊已回購超過40億美元的股份，超過去年全年的回購金額，基本在同一時期內應該大致覆蓋Prosus出售的9600萬股，Prosus的減持對騰訊股價的影響或可控。大摩亦預計騰訊將在第四季度繼續回購股份，為其股價帶來更多支持。

另大摩預計騰訊第三季業績表現保持韌性，認為內地遊戲收入增長將重新加速，在去年高基數下，料騰訊經營利潤按年增長24%。該報告提到，騰訊去年增加股份回購、派息和特別股息等方式回報股東，大摩認為公司或會遵循以往做法，通過增加最終股息和進一步實現投資組合變現，提升股東回報。騰訊昨收報289元，微跌0.76%，成交55.33億元。