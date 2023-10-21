鍋圈食品昨起招股 每手2416元入場

3基石投資者佔發售股份近54%

集團已有3家基石投資者，包括A股上市公司恒順醋業（滬：600305）、中糧資本（深：002423）及錦鼎資本，合共認購3700萬股，已佔發售股份的53.78%，相關股份設6個月禁售期。

鍋圈在2020和2021年分別虧損約4300萬元（人民幣，下同）和4.6億元，2022年扭虧為盈，利潤2.4億元。2023年首4個月利潤1.19億元，扭轉去年同期錄得的2500萬元虧損。在收入減少3.8%的情况下，今年首4個月虧轉盈主要得益於毛利率持續增加。根據鍋圈招股書數據顯示，在2020、2021及2022年，鍋圈毛利率分別為11.1%、9.0%及17.4%；2022年及2023年首4個月，毛利率分別為13.8%及21.1%，今年首4個月毛利增47.7%至4.39億元。

今年首4月利潤近1.2億人幣

根據弗若斯特沙利文報告，按2022年零售額計，鍋圈為中國提供在家吃飯餐食產品的最大型零售商，佔中國總市場份額的3.0%，而在家吃飯餐食產品市場於2022年的規模為人民幣3673億元。

明報記者