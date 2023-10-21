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經濟

新世界售新創建 兩獨立投票顧問籲支持

【明報專訊】新世界發展（0017）下月初（11月2日）將舉行股東特別大會，以審批是否向母企周大福企業出售其持有的23.8億股或60.88%的新創建（0659）已發行股本，藉此套現217.82億元一事。繼獨立財務顧問支持通過後，兩大獨立投票顧問機構ISS、Glass Lewis亦發表報告籲股東投支持票。ISS指出，出售新創建股份料將為新世界有來大量現金流，以改善其財務狀况、為潛在業務擴張提供資金，讓股東即時能從公司獲得投資回報。

ISS又指出，交易亦讓新世界能夠進行業務重組，重新分配資源予其他符合集團業務戰略的主要活動。而且據獨立財務顧問意見，要約價每股9.15元與其他可比較同業接近，而新創建股份要約價較6月23日開盤前及前兩個月的股價，分別溢價22.2及36.6%，認為出價合理。基於上述因素，建議股東投票支持交易。

獨立財顧：新世界利息負擔增34億

Glass Lewis認為，管理層和董事會具有能力決定哪些運營決策對業務最好，在沒有發現任何引起股東擔憂的重大原因素下，建議股東投票支持該提案。

在本月12日，新世界刊發交易相關文件，當中獨立財務顧問新百利融資表示，認為交易公平、作價合理，符合公司及股東利益，建議通過。

新百利表示，過去五年新世界的總借貸及永續資本證券（不包括新創建）持續趨升，自2023財政年度利率開始攀升以來，新世界的利息負擔增加了34億元，現金及銀行結餘於2021年度至2023年度期間減少了74億元。

新百利又指出，根據新創建於2023財政年度的盈利及每股股份要約價9.15元計算，現時新創建收益回報為約6%，低於集團擬利用出售事項所得款項清償高於6%的利率之債務。而出售所得相當於2023財年所得股息15倍，可令新世界即時增加現金流及去槓桿，大部分將用作償還借貸及回購債券包括永續債，較收取新創建股息創造更大靈活性，符合公司減債策略。

相關字詞﹕新百利融資 周大福企業 新創建 新世界

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