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經濟
香港地產

金朝陽南華冷房工廈再申改冷凍倉

【明報專訊】隨着市場對冷凍倉庫的需求持續增加，有發展商變陣，將工廈改作冷凍倉庫以配合市場需求。已在去年獲准重建數據中心、金朝陽（0878）持有的葵涌南華冷房工業大廈，新近再就項目提交改劃申請，擬議略為放寬地積比率限制，以作准許的貨倉用途（冷凍倉庫），總樓面約21.81萬方呎。

城規會文件顯示，上述地點位於葵涌華星街13至17號，地盤面積1.91萬方呎，現劃為「工業」用地，申請人提出略為放寬地積比率，由現時的9.5倍增20%至11.4倍，計劃發展一幢21層高建築物（包括地下和2層地庫停車場），建築物高度不多於主水平基準以上120米，將作貨倉用途（冷凍倉庫），總樓面約21.81萬方呎。

申放寬地積比至11.4倍

申請人指，重建符合活化工廈政策，擬議發展將建築物從華星街後移，將華星街加闊至20.5米（包括兩邊行人路），對未來路面擴闊工程安排留有彈性。

申請人亦在華星街方向的1樓外牆提供垂直綠化，並在多個層數提供綠化範圍，作美化用途，而有關申請暫定今年12月下旬審理。

資料顯示，金朝陽2021年已就項目提交改劃申請，該年10月申請重建新式工廈，並在去年3月獲批。發展商去年5月再遞交改劃申請，計劃重建數據中心，並在同年8月獲批，換言之，金朝陽就該廈曾三度提交改劃申請，而三次申請的發展總樓面均維持不變。

[香港地產]

相關字詞﹕南華冷房工業大廈 新式工廈 數據中心 金朝陽 冷凍倉庫

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