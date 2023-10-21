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經濟
香港地產

雲海別墅8130萬沽出 成交期720日

【明報專訊】《施政報告》出台前，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交累積僅錄逾150宗，惟不乏豪宅成交，其中新地（0016）馬鞍山雲海別墅透過招標售出Plumeria Avenue 1號屋，實用3089方呎4房3套戶、連1087方呎花園等，成交價8130萬元、實呎2.63萬元，買家採720日成交期。

雲海別墅本月暫累售5幢洋房，吸金約3.19億元，上述新沽出洋房，為項目今年最高價一手成交。遠展（0035）大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，新售出第1座頂層11樓E室複式戶，實用1429方呎連420方呎平台、3房3套設計，成交價3728.56萬元（連車位）、實呎2.6萬元，買家採120日成交期。項目本月暫錄5宗成交、吸金約1.17億元。

信置（0083）牽頭將軍澳日出康城凱柏峰III，昨連沽3伙吸金近2800萬元，其中第3A座23樓B室，實用719方呎3房戶，成交價1288.2萬元、實呎1.79萬元。另長實（1113）油塘親海駅系列，取消提供最高90%一按、俗稱「呼吸Plan」的按揭計劃（不需出示入息證明及壓力測試）；長實營業部首席經理郭子威預期，新《施政報告》下周出台，可為經濟和樓市注入新動力。

天璽推5伙下周一起招標

啟德跑道區啟德海灣1期將開售之際，新地九龍站天璽，推出5伙於下周一重陽節（23日）起招標，明年1月18日截標；是次推出的最大單位，為第21座3區80樓C室（皇鑽璽），實用2983方呎5房複式戶、連1120方呎平台。

[香港地產]

相關字詞﹕天璽 親海駅 凱柏峰III 畢架．金峰 雲海別墅 新施政報告

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