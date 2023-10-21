家庭客8.3萬租九肚山峰洋房

專才1.36萬租海日灣開放式戶

此外，有專才為工作便利，承租大埔白石角海日灣開放式單位。美聯分行首席高級營業經理周南輝表示，海日灣II 6座中層B室，實用面積243方呎開放式戶，業主上月以1.4萬元放租，獲於屋苑附近工作的專才議價400元或2.9%，以1.36萬元承租，實用呎租約56元。業主去年以約425萬元購入，租金回報近4厘。

荃灣本月暫錄130宗租賃

租賃市場持續暢旺下，荃灣區本月累錄約130宗租賃成交，全月有機會維持由本年1月起，每月均錄逾200宗的租賃紀錄。中原分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣荃景花園8座中層A室，實用面積577方呎，3房間隔，新近以1.7萬元租出，實用呎租29.5元。業主剛在今年7月651.8萬元買入單位，收樓不久後便放租，租金回報約3.1厘。

[香港地產]