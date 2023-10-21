CCL蒸發今年升幅 倒跌1%逾6年低 較4月高位挫7.9% 業界料下試148點

明報記者 林可為

最新公布的CCL，具體反映財政司長陳茂波放風樓市或有望減辣當周市况。是次CCL全部8項指數，除港島區指數外，其餘7項指數均下挫，當中CCL報155.18點，較去年12月156.37點低位（即美國去年第7次加息當周），再跌0.76%，成為338周、即近6年半新低，倒退至2017年4月底水平（當時報154.57點）。值得留意，今年至今CCL已倒跌1.01%，意味今年至今樓價升幅已全遭蒸發。

CCL見155.18點 按周跌1.17%

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.72點，按周跌1.36%；CCL（中小型單位）報153.60點，按周跌1.27%。豪宅方面，CCL（大型單位）報162.98點，按周跌0.74%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）的最新指數，均重返2017年4月水平，而CCL（大型單位）則重返2017年12月水平。

新界西按周挫2.37%最劣

分區方面，九龍CCL Mass報147.99點，按周跌1.95%；新界東CCL Mass報167.29點，按周跌1.09%；新界西CCL Mass報142.69點，按周跌2.37%。上述九龍、新界東、新界西樓價，分別倒退回2017年3月、8月及5月水平。不過，港島CCL Mass最新報157.97點，按周微升0.19%，但亦重返今年1月水平。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，雖然市場憧憬港府有機會減辣，有個別買家提早入市，令二手交投略增，惟整體樓價跌勢未止，現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。

施政報告前周末二手睇樓量升6%

不過，今日至下周一重陽假期一連3天，在市場憧憬港府有機會減辣下，睇樓氣氛稍回暖。據美聯統計，今明兩天15個指標屋苑預約睇樓量錄約301組，較上周末同期284組按周升17組或約6%。如連同重陽節3天長周末計，15個指標屋苑共錄約423組預約睇樓。若以屋苑計，藍田匯景花園和麗港城，今明兩天預約睇樓量，分別錄22組及26組，按周更分別升逾22%及18%，表現最標青。

[香港地產]