一手私宅貨尾破2萬伙 創近20年新高

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，該行第三季選取332個新盤統計，單位總數125,369個，登記售出104,674個，貨尾20,483個，除貨尾量創近20年新高外，貨尾比重亦連升兩個季度，今年第三季錄16.3%，按季上升1.2個百分點，是創2013年第四季17.3%後近10年新高。

貨尾比重升至16% 近10年新高

以分區計，新界區貨尾量明顯增多，按季增加605個，有9086個，當中元朗增加532個，將軍澳增加482個，這兩區大型新盤銷情欠佳，導致有較多貨尾待售；而九龍區貨尾按季增加500個，有8826個，增幅集中於黃大仙及紅磡，分別增加428個及224個；另港島區貨尾按季增加293個，有2571個，主要為香港仔增加382個。

中原：待售單位數目已至危險水平

楊明儀表示，在加息持續及樓價下跌打擊下，新盤銷情未如理想，拖累待售單位向上升穿2萬伙的危險水平，而本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，展望第四季，貨尾量將會繼續增加，一手樓市積壓的情况逐步惡化，值得警惕。