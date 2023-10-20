世邦魏理仕：減辣可刺激投資者入市

料短期樓價變化不大

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，市場有消息稱，政府將於《施政報告》宣布放寬買家印花稅及從價印花稅，預計放寬買家印花稅將釋放非香港永久居民及企業的購買需求，而修訂從價印花稅或釋放非首置買家的需求，以及刺激樓換樓和投資者買樓需求。隨着需求上升，住宅成交量或見底，但樓價則不會有太大變化。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，本港樓市正面臨轉角，若《施政報告》有合乎預期的撤辣措施，為樓市鬆綁，可令樓價止跌回穩。他認為，若房策推動有效，當息口下跌、租金續升，屆時「供平過租」將重臨，相信會有不少市民「租轉買」，令樓市重拾上升動力。美聯首席分析師劉嘉輝指出，現時最主要困擾樓市的因素，離不開息口與未明朗的經濟前景等因素，若《施政報告》有相應的減辣措施，相信需求會被利好消息引發，從而刺激交投回升，助樓市走出谷底。