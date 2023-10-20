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經濟
2023年10月20日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
證監廉署會財局打擊企業欺詐 拘3人 涉中國錢包汽車內飾 虛構交易1.93億
去年查微信女 發現案中有案
美債息衝高嚇散科網股 恒指挫436點
亞股受壓 台積電季績勝預期撐起台股
極兔孖展認購3.8億未足額
萬洲傳分拆Smithfield美上市
瑞銀上調中國今明兩年GDP增長預測
華8月淨沽美股債1654億 4年最多 大行稱助捍衛人幣 另有分析指分散風險
SWIFT：人幣國際支付佔比升至3.7%新高
金沙中國上季扭虧 EBITDA逾49億
路透：碧桂園債主籌建小組尋求談判
內媒：世茂許榮茂擬11.7億售西澳養牛場
路透推算70城內房價續跌0.2%
中國鐵塔首三季多賺近15%
Tesla少賺44% 毛利率逾4年低 馬斯克憂高息礙銷情 為電動貨車降溫
鮑威爾：穩通脹屢見進展 不太可能再加息
Netflix上季訂戶 增876萬勝預期
張兆聰：業績料持續改善 零跑可留意
人民幣定存高息精選
植耀輝：收購有疑慮 中海物業勿撈底
盧駿匡：恒指仍有機會挑戰18800點阻力
方保僑：AI的演進
技術取勝：騰訊反彈料300元有阻力
劉思明：港股跌勢急成交增 科技硬件股成逆市奇葩
周顯：惡劣天氣開市 大勢所趨
譚新強：一場奇怪沒有難民的戰爭
湯文亮：不想得罪老領導 所以不「撤辣」
越南樓市暫受累高息 明年望復
上源連約1房310萬沽 實呎8311元 同區半新盤二手新低 4年實蝕近五成
世邦魏理仕：減辣可刺激投資者入市
啟德海灣最快下周開價 首批涉204伙
陳家樂4年前逾半億購傲玟3房 今貶值四成重新沽出
一手私宅貨尾破2萬伙 創近20年新高
BODY SHOP重返旺角友誠商業中心地舖
啟德海灣戶型多元 合中小家庭
維港．雙鑽提供702伙 獲批預售料快登場
AIRSIDE商場70萬呎 成啟德新打卡熱點
周顯：惡劣天氣開市 大勢所趨
【明報專訊】今年2月，財政司長陳茂波在《財政預算案》中提到了在惡劣天氣如8號烈風或暴風信號下，交易所可持續交易。
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