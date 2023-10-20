路透推算70城內房價續跌0.2%

大摩料今季銷售改善

就內房行業情况，投行摩根士丹利發表報告指，中國9月份房地產銷售在密集的政策放寬後，按月改善強勁、按年跌幅亦較8月收窄。該行預計第四季度的季節性趨勢下，將進一步改善，並相信中央需出台更多寬鬆政策和財政刺激措施，以支持行業的持續復蘇。

大摩表示，在近期實地到長江三角洲及消費者調查後，顯示購房者對買樓及樓價的情緒依然疲軟，在考慮到宏觀經濟復蘇緩慢下，相信政府在高線城市需更多需求側政策寬鬆及財政刺激措施，例如需要通過城中村改造，以穩定購房者對樓價下跌的預期，這將應該有助於釋放改善需求，以維持復蘇至2024年。

匯證報告則指出，在「金九銀十」銷情慘淡下，基於市場正處於避險模式，故忽略了行業的一些正面消息。如在政策方面，傳統熱點城市杭州鬆綁限購令區域，將首套住房貸款最低首付款比例由30%降至不低於25%，當局又指導城市取消土地拍賣的價格上限。

在銷售端方面，9月全國銷售亦略有改善。匯證預期，未來高線城市將放寬更多限制，市場將重點關注三中全會推出更多具意義的政策，但預計不會在今年餘下時間快速扭轉全國銷售情况，企業股價在市場情緒疲軟下，仍將繼續面臨壓力。

談到碧桂園（2007）違約一事，該行指碧桂園股價在違約當日升1.4%，相對恒指跌0.2%，或意味着投資者很大程度已預計公司會出現違約。公司亦早已表示正尋求解決方案進行債務重組，故認為開發商的重組計劃若獲批，將為其提供處置資產及維持其營運的空間，中線有助穩定市場。