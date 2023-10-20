華8月淨沽美股債1654億 4年最多 大行稱助捍衛人幣 另有分析指分散風險

明報記者 歐陽偉昉

除國債外，8月內地也減持51.13億美元的美股，金額破歷來紀錄，美國政府機構債券亦被減持13.34億美元。彭博指雖然內地今年持續減持美國國債，但同時購買大約等值的政府機構債券，是次繼今年4月以來兩者再同時被淨沽出，引起市場關注。連同票據等短期證券，內地8月減持164億美元美國國債至8054億美元，持倉續創2009年6月以來低位，連續第5個月減持。

持美國債14年最少

第二季以來內地經濟復蘇轉弱，人行減息同時美息高企，人民幣9月初曾貶至新冠疫後低位，過去內地持續以政策調整、強化中間價支持匯率，大型國有銀行亦曾傳出售美元支持人民幣。麥格理銀行匯率利率策略師Gareth Berry認為，內地減少美債持倉，為及後有需要時進行支持人民幣干預操作提供美元，減持美股也有同樣考慮。

不過，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡則認為兩者關係不大，內地未有明顯使用外匯儲備支持人民幣，人行外儲沒有太大減少，今次主要使用調整宏觀審慎措施，和調整中間價定價系數更為偏強來支持匯率。她指人行自去年11月起持續增持黃金儲備，是為了分散投資風險，避免集中持有美債，特別是美國債價下跌，其他國家也有減持美債。截至8月底，日本減持171.68億美元的美國長期企業債券，同時只增持8.46億美元國債和16.26億美元政府機構債券。

離岸人幣曾跌至7.347

另外，美國10年期債息回升至16年高位，與中國同期債息息差擴大至2.2厘的21年新高，離岸人民幣昨日曾跌至7.347的9月初以來低位，截至晚上9時半，下跌89點子（1元等於1萬點子）至7.337厘，在岸價則反彈14點子至7.314。雖然周三公布的內地第三季GDP好過預期，不過李若凡指消息未能幫助離岸價守住7.33的關鍵支持位置，經濟回穩消息已在早前消化，及後人民幣匯率會較受外圍影響，下一步視乎離岸價能否守在7.35。