瑞銀上調中國今明兩年GDP增長預測

瑞銀同時將明年增速上調0.2個百分點至4.4%，汪濤指服務業活動進一步反彈，預期居民收入繼續修復，釋放部分超額儲蓄，帶動消費明年繼續溫和復蘇。

料未來數月減息0.1厘

不過，房地產活動跌幅收窄，但仍會繼續拖累經濟增長，而地方政府財政繼續面臨挑戰，也限制加大政府支出和提振基建投資的能力。汪濤預期人行在未來數月或再降息0.1厘，地方政府置換城投債特殊再融資債券會繼續發行。不過她認為將不會推出大規模刺激措施，臨近年底前內地不會追加提高預算赤字。

摩根大通將今年內地經濟增長預測從5%上調至5.2%，明年從4.4%上調至4.7%。該行認為大規模「火箭筒式」政策刺激既不可能也不可取，認為政府在消費、「保交樓」，及面臨信貸壓力民營房企和隱性債務地方政府提供財政支持。