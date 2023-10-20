證監廉署會財局打擊企業欺詐 拘3人 涉中國錢包汽車內飾 虛構交易1.93億

今次行動所涉及的上市公司在內地經營，證監會法規執行部執行董事魏弘福指：「我們對中國證券監督管理委員會在打擊跨境違法違規行為給予的大力支持和協助表示感謝。」這為證監會在2021年聯同新加坡金融管理局及警察出手打擊「唱高散貨」後，另一打擊跨境違法行動。

涉上市公司執董 搜3會計行

根據3個監管機構提供的案情顯示，這是在證監會及廉署分別於去年11月初及今年3月中出手打擊「唱高散貨」活動，前後拘捕共15人並着手調查時，進一步發現案中有案。當中發現兩家上市公司管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀，虛構兩家公司曾與多間香港及中國內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8390萬港元，以及虛報資產總值1.092億港元。此舉可能引致該兩家上市公司的中期業績及年報，披露了虛假或具誤導性的資料。會財局更指，有關公司的核數師均對2018年至2021年底止年度財務報表，出具無保留意見。

因此3監管機構今次出手，針對涉嫌企業欺詐和失當行為、涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下代理人使用文件意圖欺騙其主事人貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關核數師失當行為，到16個處所進行搜查，當中包括3會計師樓，並展開拘捕。會財局更稱，今次有超過50名該局人員參與聯合行動。由於案件在調查中，3監管機構均對案件不予評論。

兩企市值均跌至不足3000萬

曾經披露周二有監管機構到訪香港總辦事處，以及有兩名獨立非執行董事「跳船」的中國錢包，昨日收市報4.9仙，全日跌5.77%，市值跌至只餘2960萬元。同於日前披露執行董事黃浩然被政府機構調查的中國汽車內飾，昨日股價無升跌亦沒有成交，收報0.115元，市值只有2010萬元。資料顯示，中國錢包在案件期內聘用的核數師包括國衛及長青（香港），汽車內飾期間聘用的核數師則為國衛及開元信德。

明報記者