安聯投資：內房新盤銷售料企穩 對經濟拖累將減少

安聯投資湯繼成表示，內房新盤銷售額在2021年由歷史高位約18萬億元回落，去年跌至約13萬億元（見圖1），即使今年料仍按年下跌，但相信在未來一兩年便有望止跌，在8萬億至10萬億元企穩。

他表示：「內房新盤銷售額總會有回穩的一天，原因是中國是一個很大的國家，經濟增長自然便會帶來改善性住房需求（upgrading demand、即本身由已有住宅的家庭樓換樓），而政府近年已做了很多工作希望擠走投資需求，我相信在未來一兩年，甚至在短期，新盤銷售額便轉趨穩定，對經濟增長所帶來的拖累應亦會減少。」

湯繼成認為，目前分析內地經濟增長前景時，要把目光看得更遠，而非只聚焦房地產，原因是內地正轉變經濟增長動能，由過去10至15年由投資推動增長，轉為藉高質量發展推動增長，例如數碼、綠色、新能源等新興產業便增長迅速，因此房地產市場已變得相對沒有那麼重要，而事實上，房地產對GDP的貢獻已由2014年高位約30%回落至今年1至9月的19%（見圖2）。他相信，當日後內房新盤銷售額止跌回穩，市場對內地經濟信心回升後，市場便會聚焦於上述新經濟增長主題。

內房需求料由換樓撐起 二手成交主導市場

安聯投資Virginie Maisonneuve則表示，內地政府仍然會維持「房子是用來住的、不是用來炒的」政策，而在此框架之下，市場需要的是優質住宅物業來滿足居民對改善性住房的需求。Virginie Maisonneuve續說，隨着內地房地產政策近年出現調整，地方政府的賣地收入因此亦大跌，故如何填補有關財政缺口亦是市場關注的問題。

另外，安聯投資曾錚指出，隨着內房新盤銷售額未來可望於每年8萬億至10萬億元水平企穩，市場亦會出現一些變化。她表示：「第一，內房市場將會由改善性住房的需求主導，原因是目前內地居民擁有自住物業比率已經很高；而值得注意的是，改善性住房的需求比較周期性，住戶對收入增長有信心，才會把舊樓賣出、轉買新樓，以改善居住環境。第二，隨着日後每年新盤銷售額8萬至10萬億元屬常態，內房市場會由二手成交主導，例如目前一線城市一手及二手成交分別佔20%及80%，而焦點二線城市一手及二手則各佔50%，估計此趨勢在未來5年會擴散至整體市場，二手樓成交量會高於一手樓。」

內房企業須建新商業模式 不再「倒模」建屋

在上述新形勢下，曾錚認為，內房企業需要尋找本身的競爭優勢，需要建立新的商業模式，不能夠再像過往般、以經營製造業的模式、一式一樣去「倒模」建屋 。她強調，只要內房企業能夠找到新的商業模式並妥善執行，其債券便有投資價值。

明報記者 葉創成

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