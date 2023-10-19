地監局：備忘錄留空日期 買賣面對風險

不過，地監局行政總裁韓婉萍昨接受傳媒訪問時表示，有關備忘錄內容含有意圖，而在文件上留空日期，更令買賣雙方面對風險。

韓婉萍昨表示，該份由中原集團提供的「買賣備忘錄」，內容含有意圖，希望文件在《施政報告》發表後才生效，甚至可以取消，此舉可能會製造市場混亂，令合約到底是現在簽署，還是在《施政報告》發表後才簽署。

她又稱，不要小看在備忘錄內留空，因為可能令簽署的人士面對風險，如換樓客按照法例要先付15%從價印花稅，在12個月內賣出舊樓，可以退回部分稅款，如簽署備忘錄有位置留空，在《施政報告》後才填寫日期，屆時雙方可能就備忘錄有爭議，到底有關交易是何時生效。

簽署文件留空日期 違監管局指引

韓續稱，局方2013年發出指引，清楚說明地產代理不應該要求客人簽署一些文件及在重要位置留空，如要求買賣雙方簽署的文件有留空日期，已經違反監管局指引，監管局會搜集資料進行調查，亦可能交予法律部門研究，了解是否有足夠證據採取紀律研訊。

她續稱，合約並非單一文件，而是要從整體去看，該備忘錄亦屬合約一部分，買賣雙方在簽署文件時，必須徵詢代表自己一方的律師意見。

事實上，地監局周二已指該「買賣備忘錄」不妥當，容易引起法律爭拗，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。當日施永青指公司法律部已徵詢3名大律師意見，均認為沒有問題，並指地監局屬「有指控、無理據」。

普縉吳世熙籲物業稅重返2010年前

此外，下周公布的《施政報告》會否減辣或撤辣成市場焦點。普縉集團首席顧問吳世熙認為，政府應從調整物業買賣稅率、維持住宅供應量等多方面着手，推動本地物業市場可持續發展，具體建議包括減低及優化物業買賣稅率，以回復至2010年、即額印稅推出前的稅階；另維持年均私人發展新住宅供應量於約1.5萬至1.8萬伙；增加提供合適小康之家的私營單位，減少「納米樓」單位數目，以及重新考慮空置附加費，避免空置單位積壓（類似地契批地條款中逾期完成建築的罰則）等。