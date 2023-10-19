廖創興家族嘉慧園4房戶 17萬租出

44年前買入 租金回報76厘

市場消息稱，上述嘉慧園單位為中層E室，實用3349方呎，4房雙套間隔，以月租約17萬元租出，實用呎租約51元。資料顯示，單位由廖創興家族成員早在1979年購入，當時成交價僅268萬元，租金回報約76厘。

怡峰極低層4房 15萬租出

另市場消息又稱，由一名馬主持有的怡峰極低層C室，實用2472方呎，4房1套間隔，則以月租約15萬元租出，實用呎租約61元。業主1992年2010萬元購入，租金回報約9厘。

此外，美聯分行高級營業經理陳子雄表示，薄扶林貝沙灣本月累錄約15宗成交，當中4期南灣6座低層A室，實用面積1410方呎，4房1套間隔，望海景，原以7萬元放租，其後獲外區客以月租6.75萬元連車位承接，累減2500元或3.6%，實用呎租47.9元。業主2006年1578萬元連車位購入，租金回報約5厘。

新界新晉屋苑則錄特色戶租賃成交。美聯首席區域營業董事黃國良表示，天水圍Wetland Seasons Bay第2期一個連花園特色戶，實用面積1158方呎，屬5房雙套間隔，附906方呎花園，獲本地家庭客以4.1萬元承租，實用呎租約35元。業主2023年3月以約1698萬元一手購入，持貨僅半年，租金回報率近3厘。

第一太平戴維斯公布第三季本港住宅租賃市場報告，7月、8月間租賃市場非常活躍，尤其月租兩萬至5萬元之間的住宅，反映新來港就業者的偏好和預算，而九龍區豪宅租金指數，按季上升4%，港島、新界豪宅租金指數則略微上升0.9%。該行表示，較新期數的將軍澳日出康城項目及黃竹坑站上蓋均備受租戶追捧，而九龍站仍然受到法國和日本籍等人士的歡迎，他們的預算大多高達5萬元；至於預算較高的租戶如航運業人士，包括俄羅斯和中東等外籍人士，對考慮在港設立辦事處的興趣有所增加，促進了港島豪宅和聯排別墅的需求，其中整體聯排別墅的租金指數按季上升4.2%。