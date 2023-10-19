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經濟

香港地產

太古城本月暫錄11宗 超上月全月 代理：買家《施政報告》前偷步入市增

【明報專訊】下周三新一份《施政報告》將公布，市場憧憬將推出減辣等利好樓市措施，部分買家恐樓價有機會反彈，紛紛偷步入市，其中十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月剛過半月已錄約11宗二手成交，已超過上月全月10宗水平，交投氣氛明顯回升，最新更有長情業主持貨逾40年，以1138萬元沽出3房戶，帳面賺過千萬元。

明報記者 管龍欣

美聯分行市務經理陳昌裕表示，單位為金殿台隋宮閣中層G室，實用面積716方呎，3房1套間隔，獲用家以1138萬元承接，實呎約15,894元。陳補充，上述單位望部分海景，雖然附設基本裝修，但仍較同類單位成交價高出約5%。不過，原業主早於1983年3月以約59萬元購入上址，持貨逾40年，是次轉手帳面獲利約1079萬元，單位期內升值逾18倍。

太古城3房1138萬沽 高市價約5%

除十大屋苑之一的太古城外，下周三新一份《施政報告》公布前，部分地區二手交投亦見大幅反彈。中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，沙田大圍區本月暫錄約33宗二手成交，較上月同期錄約21宗增約57%，其中沙田愉田苑佔約兩宗，屋苑最新錄G座低層06室，實用面積568方呎，3房間隔，以340萬元未補價易手，實呎5986元，買家為上車客。原業主早於1982年21萬元未補價購入，持貨約41年，帳面獲利約319萬元或15倍。

沙田大圍本月暫錄33宗 高上月同期六成

不過，二手續錄蝕讓個案。中原分區營業經理劉紹剛表示，將軍澳新寶城4座中層E室，實用434方呎，兩房間隔，望內園景，原業主以688萬元放盤，歷經3輪議價，最終減價98萬元或14%，以590萬元易手，實呎13,594元。劉補充，因業主急於套現，故擴大議價空間，以低於市價沽出。原業主2019年3月681.2萬元購入，持貨4年半，帳面仍要蝕讓91.2萬元或13%離場，若連使費計，估計實蝕逾129萬元或19%。

IMPERIAL KENNEDY兩房

低去年同類一成沽

港島區方面，中原高級資深分區營業經理盧宏基表示，堅尼地城IMPERIAL KENNEDY新錄高層D室易手，實用525方呎兩房間隔，可望海景，原業主放盤時叫價1450萬元，議價後減182萬元或近13%，以1268萬元沽出，實呎24,152元。原業主2013年1153萬元一手買入，持貨10年，帳面獲利115萬元或10%。翻查紀錄，高層同類戶去年5月曾以1450萬元易手，實呎27,619元，意味上述成交價較1年前回落逾12%。

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