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經濟
2023年10月19日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地上季GDP增長4.9% 勝預期 統計局：今季續向好 有信心全年增長5%達標
官媒：經濟明顯好轉 支持人民幣匯價
樓市不景 固投首9月增3.1%遜預期
A股續尋底 港股三大指數全線跌
合資股權傳售螞蟻 領航退出內地公募基金
比亞迪料第3季多賺1倍 股價彈7% 預期增長超市場估算 多家大行唱好
Tesla涉煞車問題 美官方要求召回5.5萬輛
「資本投資者入境計劃」 投資額要求將倍增
平安好醫生主席辭職
投資推廣署：金融科技周料3萬人參與
ASML上季訂單額挫四成 遠遜預期 中國躍升最大市場 貢獻46%收入
美新規累晶片股續挫 分析：英特爾恐成最大輸家
併購諮詢等業務大減 大摩上季利潤跌9%
張兆聰：行業分化 體育用品股首選安踏
英鎊定存高息精選
技術取勝：匯控60至61元有承接
證券期貨培訓課程 變訴苦大會
劉思明：港股多個主題捱沽 勿輕言撈底
周顯：從末日看樓宇安全
湯文亮：當地搵唔到食 才會話不宜久留
太古城本月暫錄11宗 超上月全月 代理：買家《施政報告》前偷步入市增
廖創興家族嘉慧園4房戶 17萬租出
地監局：備忘錄留空日期 買賣面對風險
啟德海灣1期最快今上樓書
阿波羅雪糕等1028萬加碼購葵涌工廈
安聯投資：內房新盤銷售料企穩 對經濟拖累將減少
對中國股市看法 較3月時樂觀
劉思明：港股多個主題捱沽 勿輕言撈底
【明報專訊】港股恒指微跌0.2%，但多個主題及行業捱沽，不要輕言撈底。體育用品及相關表現持續改善，可以留意。
相關字詞﹕
數據尋寶
財經專欄
劉思明
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