證券期貨培訓課程 變訴苦大會

陳志華亦提到話，佢哋個會引發咗減股票印花稅嘅討論，但係「促進股票市場流動性專責小組」就冇搵過佢，陳會長亦曾經Whatsapp過其中一名成員，但都係冇回覆佢，「可能我哋食玻璃大喇，同我哋係透明，見我哋唔到。」佢亦提到曾經將〈請還證券業一前途〉文章，發送到90個立法會議員電郵度，最後只係得一名界外議員理會，喺手機通訊應用程序短暫交談，有兩名議員電郵回覆，另有大政黨話交由金融事務發言人回覆，但最後都冇兌現承諾喎。陳會長更話佢哋有關《施政報告》嘅建議畀內媒廣泛報道，啲議員同組織先至爭住出嚟表態話要政府減股票印花稅。

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[小琴密語]