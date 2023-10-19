證券期貨培訓課程 變訴苦大會

【明報專訊】話說小琴昨日就去咗聽香港證券及期貨專業總會嘅「持續專業培訓課程」，該會會長陳志華引述證監會嘅資料話，加股票印花稅至今，停止營業嘅券商有76間，加稅前一年只係得21間，佢提到有同業被「炒魷魚」、勸退、意興闌珊而退休同埋轉行嘅情况出現，佢話證券人士身兼多職維持生計嘅情况亦屢見不鮮。有位姓賴嘅證券業行家就話「收入跌得好快，苦苦支撐下，好在期貨都仲叫有得做，啲股票一路係咁跌，搞到（收入）重返97年回歸嘅水位，點解會咁呢？政府應該要探討下呢個原因。」
陳志華亦提到話，佢哋個會引發咗減股票印花稅嘅討論，但係「促進股票市場流動性專責小組」就冇搵過佢，陳會長亦曾經Whatsapp過其中一名成員，但都係冇回覆佢，「可能我哋食玻璃大喇，同我哋係透明，見我哋唔到。」佢亦提到曾經將〈請還證券業一前途〉文章，發送到90個立法會議員電郵度，最後只係得一名界外議員理會，喺手機通訊應用程序短暫交談，有兩名議員電郵回覆，另有大政黨話交由金融事務發言人回覆，但最後都冇兌現承諾喎。陳會長更話佢哋有關《施政報告》嘅建議畀內媒廣泛報道，啲議員同組織先至爭住出嚟表態話要政府減股票印花稅。
[小琴密語]
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