明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美新規累晶片股續挫 分析：英特爾恐成最大輸家

【明報專訊】美國政府收緊先進晶片對華出口的限制，晶片股昨早段續跌。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）周二股價挫4.7%，是逾兩個月以來最大跌幅，市值蒸發逾500億美元（約3900億港元），昨本港時間午夜前股價再挫逾3%。

Nvidia再挫3% 大摩降目標價

隨着專為中國市場而設的晶片被禁出口，Nvidia警告新規或礙產品開發，並造成其他困難，但短期不會造成財務損失。摩根士丹利以「嚴厲」出口管制為由，下調Nvidia目標股價。Nvidia競爭對手超微半導體（AMD）（美：AMD）及英特爾（Intel）（美：INTC）周二股價跌逾1%，昨午夜前跌勢未止。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel指出，英特爾為遵守美國去年10月頒布的晶片出口限制，特別推出中國「特供版」AI晶片Gaudi2。該款晶片在7月才上市，現在也受美國新規打擊。天風國際證券分析師郭明錤指出，英特爾可能是美國新規的最大輸家，因為英特爾Gaudi 2客戶主要來自中國，反觀AMD客戶仍以北美市場為主，其影響相對較小。

另今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）重申，通脹回落的時間比預期長，且通脹仍太高，預示利率將長期高企。昨晚公布的數據顯示，美國上周30年按揭貸款利率漲至7.7厘，連續第6周上升。受按揭利率高企影響，上周按揭貸款申請量跌至1995年5月以來最低。

對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚升穿5.2厘。美國10年期國債孳息率升穿4.9厘，是2007年以來首次。美國30年期國債孳息率亦升穿5厘。美股三大指數早段下滑，納指跌逾1%。歐洲股市普遍下滑。伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，油價午夜前升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 美股 債息 英特爾（Intel） 半導體 晶片股

上 / 下一篇新聞