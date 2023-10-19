投資推廣署：金融科技周料3萬人參與

月底展開 主題為「金融科技新定義」

今屆活動將透過6個主題共同探討金融科技的未來發展，其中包括環球法規和熱門關注領域（如可持續和綠色金融）；資金募集、風險投資和家族辦公室投資；探索人工智能、Web3和新興領域；發掘粵港澳大灣區的發展機遇；香港創新之路，以及業務展示。

出席昨日發布會的證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，為有效推動金融科技發展，證監會將致力協助實施及傳遞清晰和一致的監管框架，務求於市場發展與投資者保護之間作平衡，該局認為只有監管透明度高，才能確保金融科技生態環境成長。她續稱，證監會於金融科技周中將注重於代幣化，該局注意到代幣化具有將保險，以及結算產品的生命周期提升效率的潛力。另外，黃樂欣表示，留意到有金融機構進行了代幣化與傳統資產試點計劃，有望幫助業界於可擴展、可互通的代幣化解決方案方面取得進步。