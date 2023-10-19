合資股權傳售螞蟻 領航退出內地公募基金

2020年退出香港市場

領航是於2017年在上海設立辦事處，以及成立外商獨資企業先鋒領航投資管理（上海）公司。先鋒領航投顧（上海）投資諮詢是全國首家獲得基金投資顧問試點資格的獨立基金投顧機構，並在2020年4月在支付寶上線並推出「幫你投」，提供免打理的全委託式投資顧問管理服務。據報道指出，先鋒領航投顧（上海）投資諮詢現有逾300萬名用戶，截至2021年初資產管理規模為69億元人民幣。領航及螞蟻集團各佔49%及51%股權，領航離場後，螞蟻集團將變成獨資持股。

除了先鋒領航投顧（上海）投資諮詢之外，自2019年以來，至今年3月底止內地共設有共有60家機構納入基金投資顧問試點，服務客戶總數524萬戶，資產規模1464億元人民幣，只佔全國公募基金規模不到1%，競爭激烈。殺人鯨資本創始人Soren Aandahl更表示，較早前海外企業駐內地的諮詢和盡職調查公司遭到搜查，令海外公司接入企業相關的數據及資料庫愈來愈困難，中國頓成投資資訊黑洞，這令外資從中國市場撤資的情况加劇。