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經濟

A股續尋底 港股三大指數全線跌

【明報專訊】內地第三季經濟增長好過預期，國家統計局官員公開表明對實現全年5%增長的預期目標有信心，但內地股市不升反跌，多個指數齊見近年新低，深成指數及創業板指數更見逾3年低位，港股在交投疏落的情况下反覆偏軟，全日高低波幅只有205點，恒指收市報17,732點，跌40點，成交略增至889億元，10天線與20天線失而復得。市場人士指出，投資者入市意欲低迷，但昨10天線升穿20天線，反映大市有望回穩，恒指短期料於17,600至18,300點區間徘徊。

10天線升穿20天線 大市望回穩

隔晚美股先跌後回穩，但受累美國加強對出口至內地的AI晶片限制，恒指低開45點後跌幅一度擴大至147點，內地公布第三季經濟增長好過預期，令大市止跌回升最多57點，惟午後內地股市跌幅擴大，恒指最終收市仍要跌40點；國指收報6075點，跌16點；科指跌64點，收3771點。

南水連續第4日淨流出A股

北水方面，昨錄得淨流出43.27億元，終止連續3日流入，盈富（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）三大指數ETF共獲近44億元北水淨沽；個別科技股被北水沽，其中昨日急挫近9%的快手（1024）遭北水淨沽近3.5億元，騰訊（0700）亦有1.74億元淨沽。北上買A股的南水則合計淨走11.61億元人民幣，為連續第4日流出。

美加碼限晶片輸華 中芯仍升近2％

美國擬加強限制對華出口先進晶片的措施，晶片股個別發展，中芯國際（0981）升近2%，華虹半導體（1347）、上海復旦（1385）齊跌逾1%，聯想集團（0992）急跌逾一成，為表現最差藍籌；比亞迪（1211）發盈喜，股價升近7%，是升幅最大藍籌，旗下比亞迪電子（0285）亦升2.3%。其他科技股普跌，騰訊、阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌幅在1%之內，京東（9618）則跌逾3%。

獨立股評人郭思治表示，內地經濟數據雖不俗，但市場反應一般，無貨的投資者等待下周《施政報告》有否好消息，持貨未沽的則早是「蟹貨」，買賣兩閒下市場無甚方向。不過他提到恒指近日出現久未見過的10天線升穿20天線，以及250天線近期喘穩，都可視為大市轉穩的信號。郭續稱，如果下周《施政報告》有好消息配合，大市有機夾上19,000點。

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