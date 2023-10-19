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經濟

內地上季GDP增長4.9% 勝預期 統計局：今季續向好 有信心全年增長5%達標

【明報專訊】內地經濟數據延續企穩趨勢，國家統計局昨日公布，第三季GDP按年增長4.9%，高於市場預期的4.5%，按季增長1.3%，較上季度的0.8%加快。零售繼續推動經濟增長，第三季消費支出對經濟增長貢獻率高達94.8%。國家統計局副局長盛來運指出，從第三季經濟數據看，經濟恢復向好整體回升更趨明顯，相信第四季經濟將繼續向好，對實現全年5%的預期目標很有信心。分析指內地今季只需有4.4%增長便可達5%的官方目標，預期官方不需再急推刺激經濟政策，貨幣政策仍有寬鬆空間，但實行時間或會延後。

明報記者 歐陽偉昉

零售增長成為第三季經濟增長主要動力。9月消費總額按年增5.5%，高於市場預期的4.9%。其中商品零售9月按年增速較8月加快0.9個百分點至4.6%，佔比較重的耐用品項目增長加快，例如9月服裝類總額加快5.4個百分點至9.9%，汽車增速加快1.7個百分點至2.8%。服務業維持較高按年增速，首9個月服務零售額按年增18.9%，9月餐飲收入按年增速13.8%，較8月增1.4個百分點。

零售成經濟增長主動力

不過9月零售按月增長0.02%，較8月增速降0.2個百分點，對於增長趨勢能否保持，東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，9月餐飲和耐用品增長表現不錯，加上失業率回落、居民儲蓄意願減低，將有助支持消費。去年10月和11月為疫情防控最嚴格的時間，受惠基數效應，認為第四季消費品零售和居民服務消費支出增長將進一步加快。

匯豐報告指出，內地消費強勁增長由服務業擴至耐用品，部分得益於政府的支持政策，例如降低汽車貸款首期比例等。強勁內需帶動製造業向好，雖然基數較高而且出口繼續收縮，惟9月工業增加值按年增長穩定在4.5%，好過市場預期。

今年首3季內地GDP累計增長5.2%，有大行即時調升全年經濟增長預測（見表），其中野村上調預測0.3個百分點至5.1%，不過，該行首席中國經濟師陸挺認為，現在判斷內地經濟見底仍言之過早，近期正面數據部分受惠基數效應，加上國慶長假外遊需求或會消退，房地產尚未復蘇、高息環境影響全球經濟，認為內地經濟或在今年底或明年初再放緩，維持2024年經濟增長3.9%的預期。

野村：經濟見底言之過早

對於經濟企穩內地還會否續推刺激措施，蔡永雄認為內地近年並非追求高增長數字，同時改革經濟結構，因此及後政策取向會更着重結構改革和平衡。他又指內地雖仍有減息空間但無迫切性，當局或會觀察現時至明年初經濟表現，訂立明年經濟增長目標再作決定。高盛則認為，由於經濟持續疲弱，特別房地產低迷和信心依然脆弱，維持第四季政策持續寬鬆的預測。

相關字詞﹕經濟復蘇 房地產 貨幣政策 投資 消費 中國經濟

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