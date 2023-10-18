報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年10月18日星期三
股市最前線
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
市建局盛德街招標 最高估值29億
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
美元定存高息精選
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
美元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
市建局盛德街招標 最高估值29億
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
美元定存高息精選
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
市建局盛德街招標 最高估值29億
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
prev
next