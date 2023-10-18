高盛CEO停任DJ打碟 免引關注

高盛發言人：音樂沒令其工作分心

高盛發言人Tony Fratto向《金融時報》稱，這並非新聞，高盛過去已多次證實，蘇德巍已有超過一年沒有公開打碟。Fratto強調，音樂並沒有讓蘇德巍從工作分心，只是媒體的關注造成干擾。

《金融時報》曾報道，蘇德巍的打碟演出，曾引起高盛董事會關注。部分董事會成員對於蘇德巍2019年決定在比利時電子音樂節Tomorrowland登台感到不安，恐該音樂節因參與者吸毒而帶來負面形象。此外，由於新冠疫情期間，被質疑沒有遵守社交距離措施，蘇德巍曾於2020年為紐約市的一場打碟演出，向高盛的董事會道歉。

蘇德巍對打碟的興趣始於10多年前，他為拉斯維加斯一家賭場進行融資交易，不過這愛好在華爾街相當罕見。61歲的蘇德巍曾表示，演出所得都會撥捐慈善機構用於協助戒毒。

（綜合報道）

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