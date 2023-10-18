明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境

【明報專訊】正縮減消費貸款業務的高盛（美：GS），第三季繼續為相關業務減值，加上資產和財富管理業務收入下降，令高盛利潤按年大跌超過三成，不過收入和盈利仍高於分析師預期，反映該銀行可能逐漸擺脫消費者業務的困境。高盛股價早段跌約2%。

財報顯示，第三季與高盛旗下專業貸款公司GreenSky及房地產投資相關的減值達8.64億美元。受減值等影響，高盛第三季股本回報率（ROE）折合成年率降至7.1%，下調了3.1個百分點。季度利潤按年大跌33%至20.6億美元，每股盈利5.47美元，高於分析師預期的5.42美元。第三季收入按年下滑1%至118億美元，高於分析師預期的112億美元。

ROE折合成年率降至7.1%

高盛第三季的固定收益、貨幣及大宗商品業務（FICC）收入按年跌6%至33.8 億美元，但仍較分析師預期高出近6億美元。高盛指出，利率產品和抵押貸款的增長勢頭，有助抵消貨幣、大宗商品和信貸交易下滑。由於衍生品活動增加，股票交易收入按年增長8%至29.6億美元。高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）發聲明稱，在執行策略優先事項方面繼續取得重大進展，若市場環境持續向好，預計資本市場和策略活動將持續復蘇。

在美國大型銀行當中，高盛是最依賴投行和交易收入的銀行。儘管在蘇德巍的領導下，高盛曾爭取實現收入來源多元化，不過該銀行在拓展零售銀行業務時遭遇挫敗，之後又強調發展資產和財富管理業務，惟高盛的主要動力仍來自華爾街。高盛第三季的交易和諮詢業務，為高盛貢獻三分之二收入。今年迄今，高盛的已宣布及完成的併購交易、股權相關發行，以及普通股發行，在全球銀行居首。

擬退出與蘋果等合作信用卡業務

《華爾街日報》引述知情人士稱，高盛一些高層擬全面撤出消費者貸款業務，退出與蘋果（美：AAPL）及通用汽車（美：GM）合作的信用卡業務，但暫未有最終決定。據稱，高盛曾為信用卡業務與美國運通（美：AXP）商討，但運通對相關業務的虧損提出質疑。高盛合伙人認為，消費貸款業務引發複雜問題，超過其價值，並導致數十億美元損失。高盛目前已出售大部分個人貸款組合。

受惠加息 美銀上季利潤增一成

相比高盛，美國其他大型銀行表現較強。受惠於加息環境等因素，以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC），第三季利潤按年增長10%至78億美元，每股盈利90美仙，高於預期的82美仙。美銀第三季淨利息（貸款收入扣除支付給存戶的利息）收入按年增長4%至144億美元，高於分析師預期。整體季度收入按年增長3%至252億美元，略高於預期。美銀股價早段升約1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕蘋果公司 美銀 利潤 減值 高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon） 高盛

上 / 下一篇新聞

地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
市建局盛德街招標 最高估值29億
市建局盛德街招標 最高估值29億
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：局勢升溫 金價突破
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮