富衛：上半年新業務保單量按年增34%

余栢堅表示，疫情期間累積需求下，內地客戶回港檢視已有保障是否足夠，或會加購保障，首季和次季內地訪客來港投保較多，第三季回復較平衡狀態。該行及後保險產品發展，會繼續主要針對醫療和危疾，並從個人保障延伸至家庭。

新危疾產品保障170種已定義疾病

富衛推出新危疾產品，保障170種已定義疾病，以至其他未定義疾病。客戶可加購家庭保障，毋須健康核保下，為被保人父母加添癌症、急性心肌梗塞或中風的危疾權益，以及為其子女提供危疾權益。產品亦設有亞爾茲默氏病或柏金遜症終身年金，被保人在86歲或之前首次確診，每年可獲等於原有投保額6%年金，直至保單終止。

余栢堅表示，產品在9月底試推，近1個月有不錯的銷售。以45歲非吸煙男性投保，30年供款計算，每年保費為12.95萬元，對於保費是否較其他危疾為高，余栢堅指產品帶有儲蓄成分，而且可作多重賠償，因此保費會較高。對於只要求數種危疾，沒有儲蓄成份產品的客戶，他們在網上平台亦有較簡單的產品銷售，保費會較廉宜。