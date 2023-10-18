安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長

FILA將實現最多500億流水目標

安踏稱，將堅持「單聚焦、多品牌、全球化」發展戰略，以專業運動品牌群、時尚運動品牌群和戶外運動品牌群三大業務板塊，着力提升「多品牌協同管理能力」、「多品牌零售運營能力」及「全球化運營與資源整合能力」三大核心競爭力，力爭實現2025年中國市場份額第一，2030年全球領先的戰略目標。

同時，未來3年，安踏將聚焦大眾專業運動賽道，重點突破跑步、籃球等核心品類，加大創新和數字化投入，持續強化產品品質價值比優勢和多元化多模式的終端體驗。FILA方面，未來3年將堅持高端時尚運動定位和高質量增長，拓展鞋類、專業運動及兒童三大領域。

Amer將續強化中美歐市場

安踏又指出，自2019年集團收購Amer Sports以來，Amer經營業績表現超出預期，特別是中國市場業務發展向好，增長潛力巨大。未來3年，Amer將繼續強化中國、北美、歐洲「三大市場」，推進五個「10 億歐元」戰略，核心品牌在各自細分領域建立全球領先地位。目前，安踏集團與Amer已形成「雙輪驅動」的全球化戰略佈局。