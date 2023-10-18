明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

南海系月底除牌 股東可取回價值成疑

【明報專訊】曾經在股壇及傳媒叱咤風雲的商人于品海，旗下上市旗艦南海控股（0680）及子公司中國數碼信息（0250）經過18個月停牌期後，最終不再就聯交所取消其上市地位的決定申請覆核，兩家公司的上市地位將在10月31日取消，按其最後總市值分別為24.03億元及4.34億元。隨着于品海陷入錢債官司，他旗下大地控股直接持股的南海控股有45.82%抵押股份又被接管，只保留13.43%南海控股、市值僅3.23億元，他一手創立的地產及傳媒上市企業王國，大幅縮水，最終命運待定。

于品海的生意幾經上落，他潛伏多年後，挾着在內地已建成的大地影院過百間影院網絡、從事資訊科技業務的中企動力及深圳前海半島城邦待發展的值錢地段，於1999年至2000年期間透過中國數碼信息注入南海控股，再營建具有兩家上市公司的企業王國。到2007年時南海控股市值一度攀高至262億元，于品海的身家一度過百億元。

到2015年他再出手進軍網上傳媒生意，創建「香港01」，並且曾經在翌年傳出他有意洽購有線寬頻（1097）及九倉電訊，氣勢更一時無兩。

南海控股淨流動負債86億

不過事隔多年，碰上疫情爆發，于品海旗下公司多條業務線受到波及，致南海控股2019年及2020年度連續兩年出現巨額虧損，虧損累計31.7億元，負債逾401億元。以淨負債計，南海控股資產負債比率高達69.75%；同時流動性也趨緊張，淨流動負債高達86.22億元。最終他因擔保南海的債券致錢債官司纏身，手上已抵押45.82%權益的南海控股股份被接管。連帶兩家上市公司的復牌計劃無期，無法力挽狂瀾，最終放棄申請推翻聯交所的除牌決定。

高負債公司或須加快將資產求售

儘管上市公司除牌後，理論上股東可以保有股份權益，持貨者卻不能隨意買賣股份，股份難以轉手。至於公司欠缺上市地位後，銀行很多時會「另眼相看」，給予有關公司的借貸息率既不及過往優惠，公司的擔保人地位會轉變並很多時轉回股東承擔。若然股東欠缺財力，高負債的公司或因此受到壓力，致需要加快將資產求售變現。在所持公司的債務沉重時，股東可取回的價值已成疑。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕九倉電訊 有線寬頻 于品海 中國數碼信息 南海控股

上 / 下一篇新聞

地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
市建局盛德街招標 最高估值29億
市建局盛德街招標 最高估值29億
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：局勢升溫 金價突破
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮