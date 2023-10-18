南海系月底除牌 股東可取回價值成疑

于品海的生意幾經上落，他潛伏多年後，挾着在內地已建成的大地影院過百間影院網絡、從事資訊科技業務的中企動力及深圳前海半島城邦待發展的值錢地段，於1999年至2000年期間透過中國數碼信息注入南海控股，再營建具有兩家上市公司的企業王國。到2007年時南海控股市值一度攀高至262億元，于品海的身家一度過百億元。

到2015年他再出手進軍網上傳媒生意，創建「香港01」，並且曾經在翌年傳出他有意洽購有線寬頻（1097）及九倉電訊，氣勢更一時無兩。

南海控股淨流動負債86億

不過事隔多年，碰上疫情爆發，于品海旗下公司多條業務線受到波及，致南海控股2019年及2020年度連續兩年出現巨額虧損，虧損累計31.7億元，負債逾401億元。以淨負債計，南海控股資產負債比率高達69.75%；同時流動性也趨緊張，淨流動負債高達86.22億元。最終他因擔保南海的債券致錢債官司纏身，手上已抵押45.82%權益的南海控股股份被接管。連帶兩家上市公司的復牌計劃無期，無法力挽狂瀾，最終放棄申請推翻聯交所的除牌決定。

高負債公司或須加快將資產求售

儘管上市公司除牌後，理論上股東可以保有股份權益，持貨者卻不能隨意買賣股份，股份難以轉手。至於公司欠缺上市地位後，銀行很多時會「另眼相看」，給予有關公司的借貸息率既不及過往優惠，公司的擔保人地位會轉變並很多時轉回股東承擔。若然股東欠缺財力，高負債的公司或因此受到壓力，致需要加快將資產求售變現。在所持公司的債務沉重時，股東可取回的價值已成疑。

明報記者 陳偉燊